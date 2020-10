Idée cadeau : le shooting photo personnalisé

Vous cherchez une bonne idée cadeau pour un proche adapte de la mode et vous souhaitez trouver une idée originale ? Trouver un cadeau pour un shopping addict qui possède déjà toute une panoplie d’accessoires de mode, de vêtements, etc… n’est pas toujours évident. C’est pourquoi vous pouvez vous orienter vers le shooting photo personnalisé.

Quelles sont les meilleures occasions pour offrir un shooting photo personnalisé ?

Les occasions ne manquent pas pour faire un shooting photo. Cependant, certains instants de vie nécessitent plus que d’autres d’être immortalisé.

EVJF et EVG : offrir un shooting photo pour un mariage n’est pas une bonne idée puisque les mariés ont souvent prévu le photographe pour le jour J mais ils n’ont souvent pas pensé aux photos souvenirs lors de leur EVJF et EVG. D’où l’intérêt d’un shooting photo pour EVJF et EVG. Fous rires et bons moments assurés.

offrir un shooting photo pour un mariage n’est pas une bonne idée puisque les mariés ont souvent prévu le photographe pour le jour J mais ils n’ont souvent pas pensé aux photos souvenirs lors de leur EVJF et EVG. D’où l’intérêt d’un shooting photo pour EVJF et EVG. Fous rires et bons moments assurés. Anniversaire : les shooting photo sont plus souvent plébiscités pour les anniversaires par dizaines ou les anniversaires de mariages.

les shooting photo sont plus souvent plébiscités pour les anniversaires par dizaines ou les anniversaires de mariages. Grossesse : l’avantage du shooting photo par un professionnel au cours de la grossesse, c’est qu’il saura mettre en valeur le lien qui est en train de se créer entre les parents et le futur bébé.

l’avantage du shooting photo par un professionnel au cours de la grossesse, c’est qu’il saura mettre en valeur le lien qui est en train de se créer entre les parents et le futur bébé. Naissance d’un enfant : du premier enfant au dernier d’une fratrie, le shooting permet d’immortaliser les premiers instants de vie de ce petit être (parfois accompagné de ses frères et sœurs).

du premier enfant au dernier d’une fratrie, le shooting permet d’immortaliser les premiers instants de vie de ce petit être (parfois accompagné de ses frères et sœurs). Départ en retraite : on n’y pense pas assez souvent mais le départ en retraite est un moment charnière où l’on tourne une page de sa vie. C’est donc le moment parfait pour un shooting collectif entre collègue pour faire un album que l’on aura désormais le temps de regarder à souhait.

Quelles sont les différents types de shooting photo ?

Le shooting photo peut se faire dans différents lieux et avec un nombre de personnes variable. Ce sont ces deux points qui font la différence et qui peuvent vous permettre de choisir un shooting plutôt qu’un autre.

En ce qui concerne le lieu, vous pourrez choisir entre un shooting traditionnel en studio (avec parfois un maquillage professionnel proposé en amont), un shooting à domicile pour un cadre intimiste et familial ou bien un shooting en extérieur pour une mise en scène spectaculaire.

Pour le nombre de personnes présentent au shooting, tout dépend de l’occasion à laquelle ce cadeau est offert. Quand il s’agit d’un anniversaire on met plus souvent la star du jour en évidence dans un shooting solo alors qu’on propose plus facilement un shooting duo pour un mariage ou pour la Saint-Valentin. De même, pour un départ en retraite ou un enterrement de vie de jeune fille, on optera pour un shooting collectif où le nombre de participants n’est pas forcément limité. C’est donc un moment de partage à ne pas manquer.

En somme, les shooting photo ont le vent en poupe et peuvent s’adapter à vos besoins et à vos envies. C’est une excellente idée cadeau à la portée de tous et qui fera plaisir à coup sûr. C’est surtout un moment agréable donc on gardera de nombreux souvenirs qui seront immortalisés sur papier glacé.